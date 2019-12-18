Барнаул, , 13:17 — REGNUM Власти Барнаула возобновили практику информирования граждан по поводу работы снегоуборочной техники на улицах города. Как сообщает сегодня, 18 декабря пресс-центр Барнаульской мэрии, в ночь с 17 на 18 декабря, обеспечив работу 96 единиц снегоуборочной техники, с дорог краевой столицы вывезли 2700 кубометров снега.

На обработку реагентами спусков, подъемов, перекрестков и мостовых сооружений израсходовано 160 тонн песчано-соляной смеси. Уже известно что техника, оборудованная щетками и передними отвалами, была задействована во всех районах города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае доставляют немало хлопот коммунальным и дорожным службам. Несмотря на предпринимаемые усилия, жители Барнаула уже в открытую высказывают недовольство качеством уборки. К решению проблемы подключилась прокуратура.