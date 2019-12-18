Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Рост числа заболеваний гриппом в течении двух недель зафиксирован в Грузии. Об этом 18 декабря заявил научный руководитель Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Появились все три подтипа гриппа. Ведущим является вирус типа B, циркулируют также H3 и H1, хотя основным вирусом остается риновирус, протекающий легче», — рассказал о ситуации в стране Имнадзе.

Представитель центра заболеваний заболевшим рекомендовал оставаться дома, чтобы не заразить других людей.

Стоит отметить, что в январе Имнадзе сообщил, что Грузия находится на пороге эпидемии кори. 17 декабря в Израиле всех, кто прилетел в этот день на самолете из Грузии, призвали посетить медицинские учреждения всех, кто не был привит от кори.