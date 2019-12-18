Уральск, Казахстан, , 13:13 — REGNUM Акимат (администрация) Уральска ответила на письмо французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, сообщает 18 декабря издание BaigeNews. kz со ссылкой на областной акимат.

Власти Уральска заявили, что в городе не было зарегистрировано фактов сжигания живых собак и кошек. Кроме того, акимат не получал ни одного обращения по данному вопросу.

Вместе с тем с августа 2019 года в Уральске были приняты новые меры по отлову и утилизации бездомных собак и кошек, соответствующие современным мировым стандартам.

Официальный ответ также опубликовал акимат Атырау. «У акимата нет политики сжигать животных живьем», — сообщили городские власти. Кроме того, ответ Бордо опубликовали местные зоозащитники, которые с воодушевлением восприняли её письмо.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Брижит Бардо направила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором пожаловалась на якобы жестокое обращение с животными в республике.

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