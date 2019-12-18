Фриско, США, , 13:10 — REGNUM На платформе Google Stadia доступна только устаревшая версия игры Borderlands 3. Об этом разработчики проекта сообщили на своём официальном сайте 17 декабря.

Версия Borderlands 3 для Stadia не включает в себя обновление от 24 декабря 2019 года, которое исправило множество ошибок игры и добавило новый контент. Сообщается, что версия проекта обновится до актуальной к началу 2020 года.

Напомним, Borderlands 3 — это кооперативный шутер от первого лица, разработанный компанией Gearbox Software. Релиз игры состоялся 13 сентября 2019 года.

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