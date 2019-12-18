Донецк, 18 декабря 2019, 12:55 — REGNUM Культурные мероприятия в ДНР посетили более 7 тыс. человек, проживающих на территории, подконтрольной Украине, заявил министр культуры республики Михаил Желтяков, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».
По его словам, всего было проведено более 500 культурных мероприятий, из которых 11 действуют постоянно.
Отметим, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко прошло итоговое заседание Общественного совета министерства культуры ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народный совет ДНР принял решение о том, что граница государства проходит по старой границе Донецкой области Украины.
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