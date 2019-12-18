Донецк, , 12:55 — REGNUM Культурные мероприятия в ДНР посетили более 7 тыс. человек, проживающих на территории, подконтрольной Украине, заявил министр культуры республики Михаил Желтяков, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Всего в 2019 году в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приняло участие свыше 7 тыс. человек с территории Донецкой области, временно находящейся под контролем Украины», — рассказал он.

По его словам, всего было проведено более 500 культурных мероприятий, из которых 11 действуют постоянно.

Отметим, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко прошло итоговое заседание Общественного совета министерства культуры ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народный совет ДНР принял решение о том, что граница государства проходит по старой границе Донецкой области Украины.

Читайте также: Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области