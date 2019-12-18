Москва, , 12:50 — REGNUM Со временем весь общественный транспорт Москвы может стать экологически чистым и работать на электронной тяге. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы постараемся весь общественный транспорт перевести на электрическую тягу. Москва будет лидером среди городов в мире. Это сложнейшая задача и не только для нас, но и для производителей техники», — отметил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что к производителям столичного общественного транспорта на электрических двигателях предъявляются очень высокие требования. Поэтому общественный транспорт столицы может конкурировать на мировом уровне. Также Собянин заявил, что электробусы намного лучше троллейбусов.

«Электробусы зарекомендовали себя намного лучше, чем троллейбусы с их рогами и проводами над головой», — сказал Собянин.

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