Ташкент, , 12:37 — REGNUM Золотых медалей чемпионата мира по курашу лишились спортсмены из Узбекистана Гулнор Сулаймонова и Аброр Жабборов, сообщили в федерации кураша республики.

Отмечается, что результаты спортсменов на чемпионате мира 2019 года в Южной Корее были аннулированы из-за положительных допинг-проб. Сулаймонова отстранена от соревнований на четыре года, а Жабборов — на два.

В федерации уточнили, что золотая медаль Сулаймоновой на XVIII Азиатских играх в Индонезии в 2018 году не ставится под сомнение.

Напомним, в мае Спортивный арбитражный суд признал Руслана Нурудинова виновным в употреблении допинга во время соревнований на Лондонской Олимпиаде 2012 года. Спортсмен был дисквалифицирован.

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