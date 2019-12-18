Ташкент, , 12:18 — REGNUM Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана провел ребрендинг и изменил свой облик в соответствии с реформами в политической и экономической сферах республики, сообщает 18 декабря издание «Новости Узбекистана».

Отмечается, что новый стиль комитета и его логотип символизируют современность, доброжелательность и удобство. В ведомстве считают, что ГНК должен рассматриваться людьми как налоговый сервис, помогающий выполнять обязательства и получать выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников органов государственной налоговой службы Узбекистана планируют обязать выполнять видеосъемку при проверках налогоплательщиков.

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