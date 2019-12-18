Москва, , 12:06 — REGNUM Около 1 миллиона граждан России в настоящее время проживают в аварийном жилье, и количество последнего растет. Об этом 18 декабря заявил глава Минстроя России Владимир Якушев в эфире Первого канала.

«По нашей оценке, сегодня глубина проблемы — порядка 1 млн человек проживают в аварийном жилье», — сказал Якушев и отметил, что в его ведомстве прекрасно понимают, что количество такого жилья будет расти.

Также он напомнил, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» предполагается расселить все дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, к 2024 году. При этом Якушев рассказал, что за это время объем фонда аварийного жилья вырос.

Помимо этого, глава Минстроя указал, что в начале 2019 года из аварийного жилья расселено 30 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья.