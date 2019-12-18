Москва, , 12:02 — REGNUM В Госдуме ждут пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, когда может быть принято решение о выходном дне 31 декабря.

Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратили внимание на то, что все больше и больше регионов принимают решение о выходном дне 31 декабря.

«Можно было все решить на федеральном уровне за пять минут, и сделать прекрасный новогодний подарок нашим гражданам. Ждём, что это сделает президент на ежегодной пресс-конференции», — написал в Facebook Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Они предлагают перенести один из выходных дней на последний день перед Новым годом.

Вместе с тем уже 24 региона сделали 31 декабря выходным днем, еще шесть регионов рекомендовали работодателям сделать его выходным.

Пресс-конференция Путина намечена на 19 декабря.