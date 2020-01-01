Москва, , 02:47 — REGNUM На первом месте в списке самых популярных запросов в 2019 году о фильмах в интернете в 2019 году оказался фильм «Т-34» (Россия), говорится в исследовании поисковика.

Также российские граждане части искали информацию о фильме «Джокер» (США) и «Мстители: Финал» США).

Среди мультфильмов самым востребованным оказался ремейк «Короля льва». Самыми популярными сериалами по числу запросов в «Яндексе» оказались: «Игра престолов», «Чернобыль» телекомпании HBO и «Жуки».

На первом месте в списке игр — Metro Exodus (разработка украинской студии 4A Games), на втором — игра в жанре «королевская битва» Apex Legends», — на третьем PUBG Lite.

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