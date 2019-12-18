Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В новогоднюю ночь и на Рождество в Ростове-на-Дону продлят работу общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта города.

«В новогоднюю и рождественскую ночь работа общественного пассажирского транспорта будет продлена до 3:00 мск», — уточнили в дептрансе.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону украсили гирляндами, новогодними огнями и световыми композициями. Стоимость новогоднего убранства в 2019 году превысила 9 млн рублей.

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