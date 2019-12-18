Москва, , 11:36 — REGNUM «Яндекс» составил список самых популярных запросов о фильмах, сериалах и мультфильмах в интернете в 2019 году, говорится в исследовании поисковика.

Подробности: «Яндекс» составил список самых популярных запросов 2019 года

На первом месте по популярности — фильм «Т-34» (Россия), на втором месте — «Джокер» (США), на третьем — «Мстители: Финал» США).

Самыми популярными сериалами по числу запросов российских граждан в «Яндексе» стали: «Игра престолов», «Чернобыль» телекомпании HBO и «Жуки». Среди мультфильмов самым востребованным оказался ремейк «Короля льва».

Как сообщало ИА REGNUM, первое место по числу запросов жителей России в «Яндексе» стали президентские выборы на Украины и победивший на них Владимир Зеленский.

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