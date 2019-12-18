Владикавказ, , 11:36 — REGNUM В Северной Осетии откроется школа космонавтики. Ее воспитанниками станут школьники республики, которые смогут получать бесплатное дополнительное образование по астрономии и космонавтике.

В школе будут обучаться учащиеся с 1-го по 11-й класс. Базой для работы станет планетарий во Владикавказе. Здесь же будет работать астрономическая площадка с самыми точными солнечными часами, два мощных телескопа. Кроме того, для воспитанников школы будет открыт учебно-тренажерный центр.

Старт занятиям в школе космонавтики будет дан уже в январе 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой создания школы космонавтики в Северной Осетии выступил весной 2019 года лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев. Он предложил возродить планетарий, не работавший долгие годы, и рядом с ним построить центр подготовки для будущих покорителей космоса с макетом настоящего космического корабля, тренажерами. Предполагалось, что заниматься с детьми будут специалисты, которых обучат в НПО имени С. А. Лавочкина и Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.