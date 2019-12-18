Москва, , 11:33 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об информационной системе доступности дошкольного образования, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Таким образом парламентарии узаконивают существующие в регионах электронные очереди в детские сады.

Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — сказал он.