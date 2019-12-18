Москва, , 11:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий Минздраву ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Законом разрешается ввоз в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном правительством РФ.

Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза утверждается Минздравом.

«Все помнят недавние уголовные дела на женщин, которые заказывали в интернете лекарства для своих больных детей и, тем самым, невольно нарушили закон. Таких ситуаций с принятием новых поправок быть больше не должно», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

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