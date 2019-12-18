Москва, , 11:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о взаимозаменяемости лекарственных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Вводятся понятия «оригинальный лекарственный препарат» и «биоэквивалентность лекарственных препаратов».

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения и формы заключения комиссии экспертов экспертного учреждения о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения либо о том, что лекарственный препарат для медицинского применения не является взаимозаменяемым.

Устанавливаются правила, на основании которых определяется взаимозаменяемость отдельных групп лекарственных препаратов (в том числе критерии (характеристики) на основании которых комиссия дает заключение о взаимозаменяемости препарата.

В Госдуме призвали Минздрав тщательно и тонко подходить к вопросу взаимозаменяемости препаратов. В КПРФ предостерегли Минздрав от попыток сэкономить.