Калуга, , 11:31 — REGNUM Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский дал поручение управлению образования города провести ревизию специализированных магазинов табакосодержащих изделий, которые могут быть расположены в радиусе 500 метров от учебных заведений города, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации калужской городской управы.

«Проверьте, есть ли такие точки продаж снюсов, находящихся недалеко от школ, если они есть, то проведите профилактические беседы с владельцами бизнеса, особенно с теми, у кого хватает ума наживаться на этом зелье, зарабатывая на наших детях. Прошу незамедлительно организовать проведение такой работы, о результатах незамедлительно докладывать, — сказал калужский градоначальник.

Напомним, упаковка снюса по своей концентрации никотина имеет концентрацию полутора пачек сигарет. Доказано, что одна порция снюса содержит в три раза больше никотина, чем сигарета. Поэтому у детей и подростков, потребляющих жевательный табак, быстрее развивается привыкание к никотину. Также снюс провоцирует развитие ряда заболеваний. Кроме того, у детей, употребивших снюс, начинаются головные боли, тошнота, недомогание. В настоящее время на региональном и федеральном уровнях решается вопрос о запрете снюса.

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