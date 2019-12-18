Челябинск, 18 декабря 2019, 11:26 — REGNUM В Челябинске рабочие очищают улицы от последствий снегопада. Ночью работало 156 единиц техники и 57 дворников, сообщает областной миндортранс.
Днём выведены 135 единиц техники. Вручную снег будут убирать 55 человек.
После прохождения уборочных колонн на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах раздвинули образовавшиеся валы. Работы продолжаются.
Снег выпал в Челябинске и окрестностях ночью. Отметим, ранее представители подрядчика подвергались критике за качество очистки города.