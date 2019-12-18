Невинномысск, Ставропольский край, , 11:21 — REGNUM В мошенничестве и получении взятки заподозрили теперь уже бывшего судебного пристава-исполнителя из города Невинномысска в Ставропольском крае. Она была задержана силовиками при получении от должника 50 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе текущего года подозреваемая предложила одному из должников, против которого велось исполнительное производство о кредитных платежах, окончить его за 100 тыс. рублей.

Позже судебный пристав-исполнитель вдвое снизила сумму вознаграждения. Деньги она получила в рамках операции, подготовленной сотрудниками ФСБ и полиции. При передаче взятки злоумышленница была задержана.

В ходе расследования также выяснилось, что в 2016 году подозреваемая получила 200 тыс. рублей от одной из должниц, в отношении которой также было возбуждено исполнительное производство. Деньги были переданы для погашения задолженности перед банком, однако злоумышленница присвоила их себе.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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