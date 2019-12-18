Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве эвакуирован торговый центр «Город», сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Торговый комплекс находится на шоссе Энтузиастов у станции метро «Авиамоторная». По словам собеседника корреспондента, посетителей и работников организаций вывели на улицу, на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца ноября в Москве почти ежедневно поступают сообщения о «минировании» различных объектов. 17 декабря эвакуировали здание Верховного суда, проверки проводились в трёх столичных аэропортах.