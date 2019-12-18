Екатеринбург, 18 декабря 2019, 11:17 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский перенёс выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Документ опубликован на сайте мэрии.
Теперь муниципальные служащие выйдут на работу 28 декабря, а 31 декабря будут отдыхать.
Также глава города порекомендовал работодателям последовать примеру чиновников и организовать аналогичный «сдвиг» выходного дня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенёс выходной день для членов областного правительства и госслужащих. Администрациям муниципалитетов предложили принять аналогичное решение.
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