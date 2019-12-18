Москва, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму с поздравлениями по случаю пятилетнего юбилея коллективу авиакомпании «Победа». Текст телеграммы 18 декабря обнародован на сайте правительства РФ.

«Примите мои поздравления с пятилетием авиакомпании «Победа», — говорится в телеграмме.

Также в ней отмечается, что компания является ярким примером востребованного проекта в новейшей истории гражданской авиации РФ и напоминается, что в задачи, поставленные перед «Победой», входило сделать перелёты доступными по цене и охватить ими как можно больше регионов России.

«И вы с этим справляетесь», — указывает в телеграмме премьер-министр.

Помимо этого, он уточняет, что «Победа» за короткое время получила признание миллионов пассажиров и в 2018 году стала абсолютным мировым лидером по росту пассажиропотока в рейтинге авторитетного британского издания Airline Business.

«Своими достижениями «Победа» обязана замечательному коллективу. Настоящие профессионалы, энергичные и целеустремлённые люди, вы немало делаете для развития авиатранспортной отрасли. Уверен, что вы продолжите работать с полной самоотдачей, реализуете все намеченные планы», — говорится в сообщении главы правительства РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с поздравлением в связи с 85-летием космонавту и дважды Герою СССР Борису Волынову.