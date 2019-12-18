Волгоград, 18 декабря 2019, 11:19 — REGNUM Работу нового комбината школьного питания, расположенного в Кировском районе Волгограда, показали депутатам Волгоградской городской думы. 18 декабря на базе предприятия народные избранники провели выездное совещание по вопросу организации питания в школах. Депутаты увидели весь цикл производства, условия хранения и переработки, готовую продукцию, сообщает пресс-служба гордумы.
Комбинат пока находится в стадии запуска, но уже налажено сотрудничество с операторами питания части волгоградских школ. Выпечка и кондитерские изделия предприятия поступает в столовые и буфеты некоторых образовательных учреждений Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Красноармейского и Ворошиловского районов города. Ассортимент изготавливаемой здесь продукции согласовывается с родительской общественностью, с детьми, операторами питания в рамках мониторингов, которые проводятся совместно с межрегиональной общественной организацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».
Строительство нового комбината школьного питания началось в 2017 году, с лета 2019 года ведётся запуск производства. Площадь предприятия составляет 6,5 тысяч кв. м.