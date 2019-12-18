Волгоград, , 11:19 — REGNUM Работу нового комбината школьного питания, расположенного в Кировском районе Волгограда, показали депутатам Волгоградской городской думы. 18 декабря на базе предприятия народные избранники провели выездное совещание по вопросу организации питания в школах. Депутаты увидели весь цикл производства, условия хранения и переработки, готовую продукцию, сообщает пресс-служба гордумы.

Комбинат пока находится в стадии запуска, но уже налажено сотрудничество с операторами питания части волгоградских школ. Выпечка и кондитерские изделия предприятия поступает в столовые и буфеты некоторых образовательных учреждений Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Красноармейского и Ворошиловского районов города. Ассортимент изготавливаемой здесь продукции согласовывается с родительской общественностью, с детьми, операторами питания в рамках мониторингов, которые проводятся совместно с межрегиональной общественной организацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».

«Сегодня мы с коллегами своими глазами смогли увидеть, на каком оборудовании, из какой продукции, с использованием каких технологий готовится продукция для детей, и остались очень довольны увиденным. Необходимо, чтобы дети во всех муниципальных образовательных учреждениях получали такое же качественное и вкусное питание, как и дома», — подчеркнул исполняющий полномочия председателя Волгоградской городской думы Владлен Колесников.

Строительство нового комбината школьного питания началось в 2017 году, с лета 2019 года ведётся запуск производства. Площадь предприятия составляет 6,5 тысяч кв. м.