Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершились работы по созданию новогодней праздничной атмосферы в городе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

У кинотеатра «Ростов» Rostov-gorod.ru

Гирлянды и новогодние огни зажглись на улице Большой Садовой, в переулках Соборный и Семашко, а также в парках донской столицы. «Световые деревья» появились на площади Советов перед зданием правительства Ростовской области, на Соборной площади перед кафедральным собором РождестваПресвятой Богородицы, у здания бывшего кинотеатра «Ростов». У главного корпуса Южного федерального университета располагаются композиции «Часы» и «Оркестр снеговиков».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовчане были разочарованы главной городской ёлкой. На новогоднее убранство в Ростове-на-Дону в 2019 году было выделено более 9 млн рублей.

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