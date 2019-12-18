Якутск, , 11:14 — REGNUM В Якутии продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение» и региональной госпрограммы по развитию здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерства здравоохранения республики.

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В 2019 году созданы и открыты шесть ФАПов в разных районах республики: Аллаиховском, Амгинском, Кобяйском, Усть-Алданском и Алданском районах. До конца года ожидается введение ещё двух ФАПов — в Вилюйском и Ленском районах.

Теперь жителя сёл не придётся выезжать в районные больницы для сдачи анализов, вакцинации и консультацией фельдшера.

«Теперь у нас есть все возможности и условия оказывать качественную медицинскую помощь нашим жителям», — сказал на торжественном открытии ФАПа фельдшер села Тыайа Нюргуяна Дьяконова.

В 2020 году на 100 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, планируется открытие ещё 11 объектов здравоохранения в отдалённых районах: семь ФАПов и четыре врачебные амбулаторий в Жиганском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Томпонском, Усть-Янском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Таттинском, Олекминском и Среднеколымском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области в отношении руководства строительной компании возбуждено уголовное дело о хищении денег при строительстве ФАПа.