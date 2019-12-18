Сан-Рафел, , 11:03 — REGNUM Компания Telltale Games выпустила обновлённую версию игры Batman с подзаголовком Shadows Edition. Релизный трейлер проекта появился на YouTube-канале студии 17 декабря.

В Shadows Edition входят два сезона оригинального проекта и специальный «теневой режим». Он накладывает на игру чёрно-белый фильтр.

Напомним, Batman: The Telltale Series — это игра в жанре «интерактивное кино» от американской компании Telltale. В ней разработчики рассказали о становлении популярного супергероя и его первых встречах со знаковыми злодеями вселенной DC.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая «королевская битва»: игра Darwin Project выйдет в январе 2020 года