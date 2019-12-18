Москва, , 11:06 — REGNUM Примерно 60 тысяч взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны ликвидировано специалистами МЧС РФ с начла текущего года. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС России обезвредили около 60 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что в том числе уничтожено 5 тысяч авиабомб.

При этом указывается, что работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводились в центральной части России, Нижегородской и Калининградской областях, а также в Республике Южная Осетия.

«Кроме того, в Республике Крым очищена территория крепости Керчь, в городе Феодосии проводились работы на затонувшем теплоходе «Жан Жорес», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что все обнаруженные боеприпасы и мины пиротехники были обезврежены на полигонах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря авиационную бомбу времён войны массой 500 кг обнаружили в Почепском районе Брянской области.