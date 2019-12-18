Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Медики Кавказского медицинского центра в Тбилиси отказались рассказать о состоянии здоровья следователя столичного управления МВД Грузии Марианы Чолоян, которой стало плохо во время задержания. Об этом 18 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, следователю полиции Чолоян 17 декабря, когда ее задержали по делу о самоубийстве подростка, стало плохо. Ее пришлось госпитализировать. Сотрудница МВД все еще находится в медучреждении.

Как передавало ИА REGNUM, Чолоян вела дело в связи с хулиганским поступком в столичной школе. Кто-то ночью пробрался туда и сделал ряд оскорбительных надписей. Подозреваемый по делу 15-летний подросток после того, как с ним провели допросы в полиции, попытался покончить жизнь самоубийством. Из-за полученных травм школьник после нескольких дней комы скончался 17 декабря.