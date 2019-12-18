Токио, , 11:04 — REGNUM Более 60% жителей Японии и США считают КНДР «угрозой», сообщает японская газета Yomiuri Shimbun.

Согласно результатам телефонного опроса, проведенного с 18 по 24 ноября среди 1024 граждан Японии и 1001 гражданина США, данного ответа придерживаются 77% японцев и 69% американцев.

На вопрос «Какие еще страны, по вашему мнению, представляют угрозу для страны?» граждане Японии отметили Северную Корею (77%), Китай (73%), Россию (59%), Южную Корею (41%), а граждане США — КНДР (69%), страны Ближнего Востока (68%), Россию (65%) и Китай (62%).

Кроме того, 58% японцев и 29% американцев считают, что ракетные пуски КНДР предоставляют опасность для страны, однако 26% граждан Японии и 46% граждан США придерживаются другого мнения по данному вопросу.

На вопрос «Кому вы больше всего доверяете? Представителям общественных или государственных учреждений?» 86% респондентов в США выбрали армию, 78% опрошенных в Японии — вооруженные силы страны, лишь 25% граждан Японии и 27% граждан США выбрали парламент (конгресс).