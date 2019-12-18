Москва, , 11:10 — REGNUM ГИБДД Москвы призывает пешеходов использовать светоотражающие элементы в одежде, чтобы обеспечить свою видимость на дорогах. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба столичной ГИБДД в Twitter.

В связи с уменьшением светового дня участились наезды на пешеходов с 8 до 9 утра и после 16:00. В это время «поток детей и людей, которые направляются в школу, на работу и обратно, значительно возрастает», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать аварии, необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части, а также использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешехода заметны для водителя.