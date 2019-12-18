Владикавказ, , 10:56 — REGNUM В 2019 году поступили в вузы России на платной основе 16 выпускников Северной Осетии, пострадавших в теракте в бесланской школе №1. Их учеба была оплачена из республиканского бюджета, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе главы субъекта.

Всего было подано 57 заявок от лиц данной категории. Из них было отобрано для зачисления в высшие учебные заведения 30 человек. Об этом 17 декабря в ходе заседания республиканской комиссии по отбору претендентов на целевое обучение сообщила заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирина Азимова.

По ее словам, в 2019 году всего подана 931 заявка на участие в конкурсном отборе на целевое обучение. Из них получили одобрение 534 выпускника, 312 из которых были зачислены в различные российские вузы.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, в Госдуму был внесен законопроект о дополнительных мерах господдержки граждан, пострадавших во время террористического акта в школе №1 города Беслана в 2004 году. Его внёс депутат Госдумы Зураб Макиев («Единая Россия»). Он предложил одобрить возможность лечения граждан за пределами РФ за счет средств федерального бюджета.