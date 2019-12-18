18 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Попробуем представить себе «стандартную» школьную драку 10−13 летних мальчишек. Обычно при попытке выяснить, что же на самом деле случилось, один ребенок начинает жаловаться на другого, родители качают права, а в итоге все часто скатывается к выводу, что «это просто детские разборки» и дети «в этом возрасте всегда врут». Так, да не так

Вера Янышева, , 15:40 — REGNUM Вопрос «школьных разборок» настолько сложен и обширен, что чтобы разобраться в ситуации, разобраться в том, как должен вести себя родитель напавшего или пострадавшего ребенка и где проходит граница ответвенности педагогов, необходимо каждую конкретную историю рассматривать прицельно. Попробуем представить себе «стандартную» школьную драку 10−13 летних мальчишек. Обычно при попытке выяснить, что же на самом деле случилось, один ребенок начинает жаловаться на другого, родители качают права, а в итоге все часто скатывается к выводу, что «это просто детские разборки» и дети «в этом возрасте всегда врут». Так, да не так. Например, у истории могут быть далеко идущие последствия в виде навешивания ярлыка отпетого хулигана на какого-то конкретного ученика, и тогда в дальнейшем в подобных ситуациях он будет виноват априори, а также в виде глубокой психологической травмы, которая способна испортить дальнейшую жизнь человека. На вопросы ИА REGNUM о том, как взрослым правильно вести себя в подобных ситуациях ответила психолог, психотерапевт, к. п. н., автор естественно-психического метода, писатель Вера Янышева.

Джулио дель Торре. Детская драка. 1927

Что делать, если в школе «разборки»? Этот вопрос настолько обширный, что его нужно разобрать по частям. Ведь это не просто детские «разборки», это — продолжение тех ситуаций в жизни ребенка, которые начались в раннем детстве или даже внутриутробно. Почему продолжение? Ребенок получает психотравму в самом начале своего жизненного пути, когда его не принимают, а иногда хотят уничтожить уже в утробе матери, а при рождении и в раннем детстве обижают, унижают, оскорбляют или наносят какие-то физические или даже сексуальные травмы. Подобное может быть первопричиной всех дальнейших проблем в жизни человека. На все это надо обратить внимание родителям и принять соответствующие меры к разрешению подобных негативных жизненных ситуаций.

Детское насилие

Давайте разберем эту ситуацию подробней. Родители начинают «качать права», когда происходят детские школьные разборки, но они, сами того не подозревая, становятся виновниками создавшейся ситуации. Именно родители закладывают сценарные программы поведения ребенка — еще внутриутробно или в более раннем периоде развития. Так, состояние Жертвы или Тирана могло быть заложено, если мама страдала и переживала от того, что беременна. Бывают попытки избавиться от беременности, и это все откладывается в психике плода в перинатальный период. Этим самым она, сама того не ведая, поставила малышу программу разрушения, уничтожения, и он ее принял и запустил к исполнению. И тогда такой малыш притягивает к себе обиды, унижения, оскорбления, физическое, а то и сексуальное насилие. В этом случае родители и родственники тоже «работают» на эту программу. Они сами начинают его гнобить, наказывать, унижать. С такой программой психика ребенка сама притягивать к нему тех, кто тиранит. Или он сам таким становится.

Первое происходит, когда он себя жалеет, что он не нужен, что его не любят. Тираном же он становится, когда он сам агрессирует и злится на весь мир, когда его не любят и не хотят, пытается такими действиями притянуть к себе внимание. Так устроена психика человека, так работают ее закономерности. Как найти правду в детских разборках? В детских разборках правду найти невозможно потому, что все дети ведут себя так, как ведут себя их родители. Если родители наглые, давят на других, то и эти дети — такие же: врут, ведут себя нагло, вызывающе. Такие дети обычно, как и их родители, играют роль «тирана». Они уверены, что они правы, и доказывают, что именно другой ребенок, а не они, виноваты в том, что происходило в этих драках. А у того ребенка, который не может за себя постоять, обычно родители за него не заступаются. Эти дети обычно «жертвы». Поэтому вы не найдете правды в детских разборках. И вообще в конфликтах обычно все виноваты: одни создают негатив, другие хотят, чтобы негатив создали, то есть во всем мире идет недетская игра: «жертва, тиран и спасатель».

Обычно жертва притягивает тирана, а они вместе притягивают спасателя. Это манипуляции — то есть игры, в которые играет весь мир. Чтобы не попадаться на эту удочку и не начать «играть», то есть не манипулировать, родителям нужно проявить благоразумие и начать решать в первую очередь свои проблемы. Потому что все, что происходило в их жизни, повторится в жизни их детей. Именно родители являются создателями такого отношения к своему ребенку, дети лишь отражают внутреннее состояние родителей. Если родители пережили подобное отношение в школе, не проработали и не избавились от этих программ, то психика взрослого передает под ксерокопию сценарные программы поведения психике своих детей, поэтому их дети тоже проживают подобную жизнь: их обижают, унижают, бьют.

Вильгельм Трюбнер. Дерущиеся мальчики. 1872

Приведу пример. Ко мне за помощью обратилась мама 10-летней девочки. Она сказала, что дочь не может найти общий язык с девочками в классе: детская дружба не складывается, девочку игнорируют, а иногда бывает так, что кто-то из детей нападает на нее. Я сказала: «Девочку не надо ко мне приводить, будем с вами работать». Мы начали психотерапию с мамой. Мама вспомнила, что ее тоже не принимали в детском саду, в школе она тоже была изгоем. Девочки старались обходить ее стороной, и ей приходилось на кулаках доказывать, что она тоже имеет право на внимание детей. Обычно это заканчивалось школьными драками, поэтому другие родители даже требовали перевести девочку в другую школу. Она не хотела ходить в школу, потому что все ее школьные отношения заканчивались неприятными ситуациями в ее жизни. И мы в психотерапевтической сессии выявили, что все истории, которые происходили с девочкой, — это истории, которые происходили с ее мамой. Поэтому скажите: как можно найти правду, когда история жизни мамы повторяется в жизни ребенка?

Что касается вранья. Родители или учителя говорят: «Они в этом возрасте все врут». Но что такое «врать»? Врать — это выгораживать себя, спасать, чтобы не наказали. В этом возрасте врут — не все. Те, кто не умеет врать, обычно и бывают теми изгоями. Это уже потом ребенок вынужден научиться врать, чтобы избежать неприятностей, наказания в своей жизни. Иногда мы сами провоцируем ребенка, чтобы он начал врать. Это бывает, когда, в первый раз сказав правду, он получает за это в лучшем случае порицание, а в худшем случае — ремень или другое физическое наказание. Тогда его вранье — это механизм психологической защиты в действии: никому не хочется получать боль — как душевную, так и физическую. Как должны себя вести школа, родители? Школа должна с пониманием относиться к таким дракам, «разборкам». Не нужно жестких приемов — ведь во всех этих негативных ситуациях есть определенный смысл. Родителям нужно обратить внимание на себя. Дети — лишь внешнее отражение внутреннего мира родителей. Поэтому и родителям нужно отнестись с пониманием к ребенку, тем более, что он проживает программу родителей. Они могли бы объяснять, разговаривать с ребенком, но, к сожалению, объяснения не помогают.

Приведу еще один пример. Ко мне обратилась мама с мальчиком, который учился в 5-м классе. Мальчик говорил, что его обзывают, после школы ребята из класса собираются и его бьют. Самое интересное: он говорил о том, что даже есть учителя, которые к нему относятся агрессивно. Мы с ним начали работать. Он вспомнил, как агрессировала на него его мама, как его наказывал отец. Мы с ним все проработали и отпустили. В следующий раз ребенок пришел — и рассказывает, что у него отношения с ребятами улучшились и учительница стала к нему по-другому относиться. Так и происходит. Он был очень удивлен такому развороту в жизни. Как только мы прорабатываем и отпускаем негативное прошлое, жизнь ребенка меняется в настоящем. Даже когда мы это делаем без родителей, хотя я всегда в первую очередь работаю с родителями… Поэтому школьному психологу можно сделать правильные выводы, что нужно работать с детьми-изгоями в классе, в школе. Потому что, если ребенка обижают, унижают, оскорбляют или бьют в школе, это в большинстве случаев говорит о том, что подобный сценарий имеет место быть и дома. В дальнейшем, если не отпустить ситуацию в психотерапии, такое же отношение окружающих повторяется и в институте, и в коллективе, где работает человек. Оно будет повторяться до тех пор, пока он не «отпустит» эти ситуации в психотерапевтической сессии…

Эдгар Дега. Интерьер (Насилие). 1869

Что касается закладки комплексов на всю жизнь, то все-таки это не «тот самый возраст». Тот самый — это или перинатальный период развития, или раннее детство. А в возрасте 10−13 лет — это уже следствие. Первопричина закладывается гораздо раньше. Наша жизнь состоит из причинно-следственной связи. Есть причина, а следствие лишь повторяется и повторяется в виде негатива. Следовательно, если «разборки» происходят в подростковом возрасте, психологам нужно искать и проводить коррекцию поведения подростков, а родителям — порекомендовать пройти психотерапию.

Нужно помнить, что именно наша психика помогает нам избавляться от любых негативных жизненных ситуаций. Самое важное — то, что, однажды проработав негатив, человек полностью исключает его из своей жизни и жизни своих детей. Когда негатив отпускаем, остается позитив. Тогда прекращаются разборки в детском саду, в школе, в колледжах, институтах и в рабочих коллективах. Конфликты исчезнут тогда, когда со всеми «жертвами и тиранами» проработают, а это лишь начало.