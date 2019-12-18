Дахадаевский район, , 10:57 — REGNUM Специалисты завершили газификацию высокогорного села Ираки в Дахадаевском районе Дагестана. «Голубое топливо» поступило в дома местных жителей по госпрограмме устойчивого развития сельских территорий, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе районной администрации.

«С приходом природного газа у жителей села Ираки существенно улучшатся бытовые условия, увеличится степень комфорта, многие вопросы ведения домашнего хозяйства будут решаться и быстрее, и проще», — сказал на церемонии пуска газа глава района Джарулла Омаров.

После торжественных мероприятий Омаров рассказал жителями села о проектах, реализуемых в районе. Так, в текущем году на территории муниципалитета в рамках проекта «100 школ» было отремонтировано пять образовательных учреждений.

Село Ираки с населением почти 400 человек расположено в бассейне реки Артузен. Оно входит в состав Дибгашинского сельсовета и находится в 14 км к востоку от районного центра — села Уркарах.

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