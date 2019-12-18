Москва, , 10:45 — REGNUM На первое место по числу запросов жителей России в «Яндексе» вышли президентские выборы на Украине и победивший на них Владимир Зеленский, говорится в исследовании поисковика.

В топ-3 списка людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей, вошли японский геймдизайнер Хидео Кодзиме и шведская экоактивистка Грета Тунберг. При этом отмечается, что запросы про события, привлекшие внимание, например про дебаты Зеленского с Порошенко, при составлении топа не учитывались.

В тройку событий, про которые чаще всего искали информацию, после выборов президента Украины вошли пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве.

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В отдельный список были включены люди, новости о смерти которых вызвали всплеск интереса в поисковике, среди таких: певица Юлия Началова, рэпер Кирилл Толмацкий и журналист Сергей Доренко.

В топ запросов фильмов вошли «Т-34», «Джокер», «Мстители: Финал», «Оно 2» и «Человек-паук: Вдали от дома». Три главных спортивных события — бои между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, а также Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря «Яндекс» представил изменения в своём поиске. Так, «Яндекс» внёс изменения (более полутора тысяч) с целью ускорить поиск на мобильных устройствах даже при низкой скорости интернета.

Большую эффективность поиска обеспечивает алгоритм, позволяющий предсказывать запросы пользователя — технология пререндеринга. Для быстрого поиска нужно использовать турбо-версию страницы, загружаемую в специальном шаблоне «Яндекса». Она загружается в 15 раз быстрее, чем другие страницы.

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