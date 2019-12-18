Монреаль, Канада, , 10:44 — REGNUM Разработчики из Scavengers Studio назвали примерную дату релиза своей новой игры Darwin Project. Она выйдет в январе 2020 года, сообщалось в ролике на официальном канале проекта 17 декабря.

Darwin Project — это «королевская битва», рассчитанная на 10 игроков. В проекте будет реализована уникальная функция: зрители каждого матча смогут проголосовать за использование особо мощного оружия или изменения условий игры.

Darwin Project выйдет на PC (Steam), PS4 и Xbox One. О возможном релизе на Nintendo Switch или Google Stadia разработчики пока не сообщают.

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