Донецк, , 10:45 — REGNUM Предприятие «Почта Донбасса» выпустила первую марку серии «Великие люди», сообщила 18 декабря пресс-служба предприятия.

«18 декабря 2019 года ГП «Почта Донбасса» вводит в обращение самую ожидаемую марку года. Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты приурочен ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина», — сказано в сообщении.

На марке изображён парадный портрет Сталина. Номинал марки 39 рублей, тираж — 16 тыс. экземпляров.

Выпущен также конверт первого дня. Его тираж составляет 1200 экземпляров. 18 декабря в течение дня действует специальный художественный штемпель, посвящённый событию.

Напомним, Иосиф Сталин родился 18 декабря 1878 в городе Гори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почта ЛНР выпустила блок художественных марок «Погибшим за правду», посвящённый журналистам ВГТРК Игорю Корнелюку и Антону Волошину, погибшим в результате миномётного обстрела в августе 2014 года.

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