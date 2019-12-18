Токио, , 10:48 — REGNUM Суд Японии приговорил к пожизненному заключению 23-летнего мужчину Итиро Кодзиму, устроившего в скоростном поезде резню, об этом 18 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов агентства, в 2018 году подозреваемый совершил нападение на пассажиров скоростного экспресса, в результате чего погиб один мужчина, две женщины получили ранения.

Во время судебного разбирательства Кодзима сообщил, что совершил преступление из-за «разочарования», преступник также отметил, что мечтал провести в тюрьме всю свою жизнь.

На момент совершения преступления злоумышленнику был 21 год. Несмотря на то, что в Японии до сих пор действует смертная казнь, прокуроры не стали на ней настаивать.