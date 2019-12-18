Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Безмолвную акцию протеста 18 декабря проводят активисты возле здания МВД Грузии, требуя отставки главы ведомства Вахтанга Гомелаури. Об это сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, уйти в отставку от министра требуют в связи со смертью 15-летнего подростка, который 17 декабря скончался в клинике через несколько дней после попытки покончить жизнь самоубийством. Активисты также планируют завязать черную ленту на ограде вокруг здания и сделать надписки краской перед ним.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудников полиции, проводивших допрос подростка по делу о хулиганстве в школе в Тбилиси, обвиняют в давлении на несовершеннолетнего. Родители мальчики заявили, что на их сына якобы оказывалось давление с целью добиться признательных показаний. После двух допросов 12 декабря подросток попытался покончить жизнь самоубийством, из-за полученных травм он впал в кому и спустя несколько дней скончался.

Возбуждено уголовное дело. Следователю, проводившей допрос мальчика, во время задержания стало плохо.

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