Ирвайн, США, , 10:35 — REGNUM Игра Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года. Об этом 17 декабря сообщили представители компании Blizzard Entertainment на своём официальном сайте.

Изначально разработчики планировали выпустить игру до конца 2019 года. Однако, по словам авторов проекта, «для завершающих штрихов понадобилось дополнительное время».

Напомним, Reforged — это обновлённая версия оригинальной стратегии Warcraft III. Новый проект получит улучшенную графику, изменённую озвучку и ряд дополнительных сетевых функций.

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