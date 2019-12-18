Иерусалим, 18 декабря 2019, 10:53 — REGNUM Уязвимость WhatsApp может нарушить работу мессенджера для всех участников группового чата. Об этом сообщила израильская ИТ-компания Check Point.
Специалисты пояснили, что злоумышленники выдавали себя за участников груповых бесед и отправляли в чаты вредоносное сообщение с помощью WhatsApp Web и инструмента отладки веб-браузера.
В результате в чате происходил сбой, его участники теряли доступ ко всем функциям и были вынуждены удалить беседу. О выявленной уязвимости эксперты в августе уведомили WhatsApp, и администрация признала существование проблемы. Разработчики мессенджера исправили ошибку, которая должна не допустить включения в чат нежелательных пользователей.
Как сообщало Иа, ранее стало известно о прекращении мессенджером WhatsApp поддержки ряда платформ. Это приведёт к отключению приложения на миллионах устройств.
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