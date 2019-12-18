18 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Собчак снимет серьги с Христом, но их захотят надеть миллионы. Потому что иначе нельзя, потому что этой моде их научили. И да — мода скоротечна, но только мода на добро. Зло же живуче...

Платон Беседин, , 11:06 — REGNUM Ксения Собчак — эта мастерица пиара — опять фраппировала толпу. На сей раз она нарядилась в серьги с изображением Иисуса Христа. Заодно и головной убор нацепила с двуглавым орлом. И если второе ладно, то как быть со Спасителем? Носили ли подобные украшения в веке так восемнадцатом или девятнадцатом? Когда предки наши жили без прогресса, но, как выясняется, имели больше мозгов и такта.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

Постмодернизм вывернул смыслы и ценности наизнанку. Что теперь? В какой век мы живём? Постпостмодернизма? Нет, правильнее говорить так — в век предприниматизма (да-да, все нынче предприимчивы), когда всё на продажу. Даже самое святое. Дети — на продажу. Христос — на продажу. И это касается не только Собчак. Она лишь продукт — без чести и совести, — который вклинился в рынок. А у него нет правил. Успех любой ценой.

Ад пуст — все черти здесь. Это повторяли часто после свадьбы Собчак с Богомоловым. Тогда, напомню, они проехались на катафалке и залетели в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Там они венчались — Собчак и Богомолов. Но славен храм не этим. Ранее — в иные времена — там венчался Пушкин. Есть злючая ирония в том, что поколения младые, невежественные запомнят не поэта — запомнят Собчак в храме. Такие времена — сатанинские. И серьги с Христом для позирования в Инстаграме — из той же дьявольской оперы.

Но речь сейчас больше о тех, кто помогает чертям. Вот венчалась же Собчак в храме, правда? А что сказала на это Церковь? Возмутилась ли она? Или Собчак с Богомоловым прошли все соответствующие беседы и стали верующими? Нет, конечно. Уже вскоре тогда, на гулянке, они доказали это своим развязным поведением.

А как быть с серьгами? Ведь залайкали госпожу Собчак. Написали ей милые комментарии. Точно так же, как ваяют соответствующие реплики под фотографиями оголённых и полуоголённых девиц. Кто они, эти девицы? Шлюхи, если называть вещи своими именами. Или так — проститутки, эскортницы. Но беда в том, что они обижаются, когда их так называют. И поклонники их тоже сильно обижаются. Потому что хотят походить на них, а откровенно признаваться, наоборот, не хотят. Вот и воют — что-то из серии «моё тело — моё дело» или «каждый выбирает дорогу сам». Поэтому такие девицы называются иначе — селебрити. Или, если уж совсем разойдутся, «звёзды».

Однако разговор сейчас не о морали. Слишком архаично для нынешних времён, когда, вспоминая фразу Розанова, кабак просочился и восторжествовал повсюду. Речь о педагогическом моменте. О том, что Собчак с её семью миллионами подписчиков — это не просто популярный персонаж, но лидер общественного мнения. Тот, к кому прислушиваются.

Мы, на самом деле, как-то пропустили данную трансформацию. Посмеивались, шутили. Мол, вот смотрите, какие фрики, дурочки и дурачки повсюду. Они-то, впрочем, и служили исключительно чтобы веселить народ, отвлекать его от суровых будней. Однако затем вышло так, что без фриков не стало обходиться ни одно застолье, ни одно мероприятие — в том числе и на высшем уровне. А потом они, фрики эти, в принципе стали доминантами. Не только в смысле популярности, но и в контексте весомого мнения. И вот уже Грета Тунберг — человек года.

Зло — оно очень хитрое, коварное, изощрённое. И в совершенстве владеет искусством лёгких касаний, искусством маскировки. Необязательно оно приходит в хоккейной маске, вооружённое мачете или бензопилой. Необязательно выглядит как безумная домохозяйка, мучающая своих детей. Зло, помимо прочего, может быть и весьма забавным. Оно, как тот Петрушка, который в результате снимает костюм и оказывается Князем Тьмы. Ну, или бесом.

Ведь Ксения Анатольевна вышла, как бы это ни звучало, из «Дома-2». А это едва ли не самый популярный наш телепродукт. Над ним издевались, потешались, а после приняли, смирились. Зло перестало быть нелепым и забавным — точнее, стараться казаться таким, — а превратилось в полноценного властелина. И вот Собчак в России — политик, журналист, авторитет. И вот Бузова (ещё одна из «Дом-2») — самая популярная, во всяком случае в социальных сетях, певица. А выходцы из данной телепередачки стали самыми крутыми эскортницами (селебрити). Мы получили поколение — или даже поколения — «Дом-2». И у них — свои герои. Сколько мы ещё станем смеяться?

Это дьявольский заговор, сатанинский шабаш, когда зло продвигается в массы. Вот Дана Борисова стала, как то пишут, наркоманкой. Заодно начала продавать себя за деньги. А у неё — дочь. И что сделать с такой? Отправить на принудительное лечение, верно? Но нет — Борисова стала медиазвездой, телеэкспертом. Ещё раз — как то пишут, эскортница и наркоманка. Её, эту даму, сознательно сделали лидером общественного мнения.

Кто-то скажет: фу, да кто ей поверит? А кто раньше верил Бузовой? Кто верил Водонаевой? Даже той же Собчак кто верил? Имя им легион, на самом деле. Тут в чём фокус: сначала — отвращение, после — принятие, и, наконец, персонаж уже сидит в голове масс. Хм, но если он в голове, если он на экране, то, значит, он всё делал правильно? Тогда почему бы обывателю не быть таким же? Даже если для этого придётся употребить что-то. А уж эскорт? Им занимаются едва ли не все.

Это тот самый педагогический момент, о котором я говорил в начале. Медиаматрица зла вытаскивает бесов в первый ряд и заставляет обывателя смотреть на них, любоваться. И, конечно, смеяться. Мол, нелепые. Но потом бес вклинивается в сознание — и его уже нельзя вытащить оттуда, нельзя удалить, как занозу, нет, это часть общественного сознания, часть масскульта. Так работает умное зло. И так ему помогают его адепты.

Собчак снимет серьги с Христом, но их захотят надеть миллионы. Потому что иначе нельзя, потому что этой моде их научили. И да — мода скоротечна, но только мода на добро. Зло же живуче — и всякий раз, когда мы просто улыбаемся или проходим мимо, оно одерживает победу. Ту, что приближает общественный и личностный апокалипсис.

Так что не забудьте крикнуть в конце: «Мы счастливы». Может, это и будет правдой. Кто знает, в какое бесовское животное способен превратиться человек.