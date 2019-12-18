Редмонд, США, , 10:05 — REGNUM Представитель Microsoft заявил, что Xbox Series X — это не название всей серии консолей нового поколения компании, а имя одной конкретной приставки. Об этом 17 декабря сообщил портал GamesRadar.

Как оказалось, новые консоли от Microsoft всё ещё будут выходить под общим названием Xbox. По словам представителя компании, имя Series X будет носить только приставка, релиз которой ожидается в конце 2020 года.

Напомним, на ежегодной премии The Game Awards 2019 компания Microsoft официально анонсировала свою новую игровую консоль Xbox Series X. Многие посетители мероприятия посчитали, что Series X — это официальное название всех следующих консолей фирмы.

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