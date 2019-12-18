Москва, , 10:03 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму с поздравлением в связи с 85-летием космонавту и дважды Герою СССР Борису Волынову. Текст телеграммы 18 декабря обнародован на сайте правительства России.

«Представитель легендарного первого отряда покорителей Вселенной, сильный и целеустремленный человек, вы внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики», — говорится в телеграмме и добавляется, что благодаря Волынову была проведена первая в истории стыковка двух пилотируемых космических кораблей.

Также отмечается, что с именем космонавта связаны важнейшие исследования земной атмосферы, которые были проведены на борту станции «Салют-5».

Помимо этого, Медведев указал на профессионализм, дисциплинированность и мужество Волынова и подчеркнул, что юбиляр в полной мере смог проявить себя на поприще преподавательской и общественной деятельности.

«Ваша преданность интересам страны служит примером для молодых поколений космонавтов», — заключил премьер-министр.

Отметим, Борис Волынов родился в Иркутске 18 декабря 1935 года и являлся членом первого отряда космонавтов СССР. Свой первый полет в космос совершил в январе 1969 года, являясь командиром космического корабля «Союз-5». Также является дважды Героем СССР.