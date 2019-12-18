Махачкала, , 09:59 — REGNUM Вторсырье на сумму свыше полумиллиона рублей выкупили у жителей Дагестана с момента установки в двух городах контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Чаще всего в специальные экопункты горожане сдают бумагу и пластик.

«Жители Махачкалы сдали сырья на 500 тыс. рублей, каспичайне — на 60 тыс. рублей», — цитирует газета «Молодежь Дагестана» руководителя регионального проекта Магомеда Магомедова.

Как сообщало ИА REGNUM, первые экопункты для сбора бумаги, пластика, стекла и жестяных банок установили в Махачкале в середине августа 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология». Спустя три месяца такая площадка появилась и в городе Каспийске.

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