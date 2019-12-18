Сеул, , 09:54 — REGNUM 15-й Всемирный лесной конгресс (WFC) состоится в Сеуле в мае 2021 года, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы Южной Кореи.

По их словам, Южная Корея была выбрана в качестве страны-организатора международного мероприятия на заседании совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в декабре 2016 года.

Отмечается, что в рамках конгресса стороны обсудят ряд вопросов, включая борьбу с изменением климата, пути предотвращения процесса опустынивания, восстановление лесов и сохранение биологического разнообразия.

Всемирный лесной конгресс — одно из крупнейших мировых событий в лесной отрасли, которое проходит раз в шесть лет и собирает более 4000 специалистов. Отмечается, что это третий конгресс, проходящий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.