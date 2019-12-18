Кемерово, , 09:51 — REGNUM Ежегодные подарочные наборы к Новому году работникам шахт в Кузбассе заменили на сертификаты супермаркетов на 1 тыс. рублей. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности Андрей Панов подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако он опроверг сообщения, согласно которым продуктовые карточки выдаются вместо задолженности по зарплате.

«Никакого отношения к заработной плате эти карточки не имеют. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях состоят порядка двух тысяч человек», — написал политик на своей странице в Инстаграм.

Панов добавил, что задолженность на шахте «Заречная» погашается частично. По его словам, полностью выплатить долги работникам в руководстве компании планируют до 25 декабря.

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