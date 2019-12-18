Москва, , 09:58 — REGNUM Ряд правил использования беспроводных IP-камер, при эксплуатации которых невозможно полностью защититься от хакеров, сделают последнюю более защищенной. Об этом 18 декабря сообщает Роскачество.

«Беспроводные камеры опасны — как и любое другое устройство, которое подключается к интернету, будь то холодильник, кофеварка и другие вещи «умного дома», — говорится в сообщении и подчёркивается, что существует множество случаев, когда хакеры получали частые данные с Wi-Fi-камер и что, если суметь подключиться к камерам ресторана или кафе, можно увидеть пароли, которая использует потенциальная жертва.

Для минимизации связанных с использованием Wi-Fi-камер рисков, эксперты Роскачества рекомендуют не экономить и покупать камеры только у проверенных производителей, имеющих обновляемый сайт и службу поддержки.

Также камера должна иметь возможность поддержки шифрования данных и шифроваться должен не только видео-контент, но и конфигурационные файлы, в том числе пароль и логин.

При этом интернет-страница, откуда ведётся просмотр видеотрансляции с камеры, должна иметь действующий сертификат безопасности и использовать протокол HTTPS, о чем свидетельствуют изображение «замочка» в адресной строке и символы https.

Помимо этого, рекомендуется после покупки камеры сменить уставленные на ней по умолчанию пароли и сделать новые сложными. Также необходимо обновлять их и регулярно менять прошивку камеры, так как производитель проводит постоянное устранение найденных уязвимостей.

Кроме этого, эксперты советуют проводить отключение сервисных учетных записей и установит фильтрацию по IP-адресам, если камера оснащена такой функцией. И ещё не рекомендуется при просмотре видеопотока использование публичных незащищённых Wi-Fi сетей, так как хакер может создать похожую сеть или взломать публичную, и получить данные пользователя.