Белгород, , 09:40 — REGNUM Решением суда арестован начальник газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Белгородский областной суд. Он проходит в качестве одного из обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому по факту взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области 3 декабря 2019 года.

Ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Свердловский районный суд Белгорода. Начальника газовой службы обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Мужчину арестовали до 3 февраля 2020 года.

Расследование уголовного дела проводит Следственный комитет РФ.

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