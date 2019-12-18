Северобайкальск, Бурятия, , 09:36 — REGNUM В Бурятии завершился судебный процесс по иску о незаконной передаче в частную собственность участка земли на побережье Байкала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как стало известно прокурорам, администрация Северо-Байкальского района в 2012 году передала гражданину в собственность девять гектаров земли в Центральной экологической зоне Байкала. Тот намеревался построить на участке базу отдыха, но впоследствии продал его юрлицу.

Между тем больше половины этого участка — 5,7 гектара — составляли земли государственного лесного фонда. А согласно закону ими не могли распоряжаться муниципальные власти.

«Кроме того, решением комитета ЮНЕСКО, постановленным 5 декабря 1996 года на XX сессии, озеро Байкал и прилегающие к нему территории в границах центральной зоны включены в Список всемирного наследия. Особый статус таких объектов препятствует их передаче в собственность граждан», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуроры подали иск в суд, который был удовлетворён. Судья признал право собственности компании на участок отсутствующим и постановил вернуть его в государственную собственность. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной передачи.

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